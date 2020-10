Der Trailer für ersten österreichischen Netflix-Film ist da

Netflix-Nutzer aus Österreich müssen etwas warten

"Was wir wollten" startet in Österreich jedoch nicht bei Netflix, sondern ist ab 6. November 2020 in den heimischen Kinos zu sehen. Ab 22. Dezember kann man den Film auch hierzulande über die Streamingplattform sehen. Außerhalb Österreichs ist "Was wir wollten" weltweit ab 11. November bei Netflix verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Film auch im ORF laufen.

Nach der Serie "Freud" handelt es sich bei "Was wir wollten" um das zweite rot-weiß-rote Netflix-Projekt. In der Pipeline sind außerdem eine Adaption von Bernhard Aichners "Totenfrau"-Reihe sowie die Serie "Kitz" rund um eine junge Kitzbühelerin, die in einer dekadenten Münchner Clique versucht, Anschluss zu finden.