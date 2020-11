Neues bei Netflix: "Barbaren" bekommt Staffel 2, Olli Schulz baut ein Hausboot

Außerdem: Comedy und Dokus

Ab 2. Dezember ist bei Netflix Hazel Bruggers Stand-up-Show "Tropical" zu sehen.

In dem neuen Format "Your life is a joke" verbringt Comedian Oliver Polak einen Tag mit einem prominenten Gast – u. a. Christian Ulmen, Rapperin Nura oder Luke Mockridge – und konfrontiert sie dann mit einem Roast. Start: Frühjahr 2021.

Und last but not least: Die Doku-Serie "Das Hausboot" begleitet Olli Schulz und Fynn Kliemann bei der Restauration des alten Hausboots von Gunter Gabriel. Wie dieses Vorhaben voranging, von dem Schulz bereits des Öfteren im Podcast "Fest und Flauschig" mit Jan Böhmermann berichtet hat, soll im Frühjahr 2021 zu sehen sein.