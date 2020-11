Neue Folgen von "Meiberger" auf ServusTV

Meiberger geht es schlecht. An Schlaf und einen klaren Kopf sind kaum zu denken, denn seine Wut und Verlustängste fressen ihn auf.

Was ist passiert? Staatsanwältin Barbara Simma (Ulrike C. Tscharre), Meibergers Lebensgefährtin, wollte in einer Konditorei in St. Gilgen Frühstück besorgen. Verlassen hat sie den Laden aber nicht mit Kaffee und Nusskipferl, sondern mit einer Schusswunde, die ihr ein maskierter Räuber verpasst hat.

Während Kripo-Chef Nepo (Cornelius Obonya) und sein Gehilfe Ganslinger (Franz Josef Danner) alles daran setzen, den Täter zu fassen, steht Meiberger (Fritz Karl) gehörig unter Schock. Verzweifelt versucht er, die Tat mithilfe der Zeugenaussagen zu rekonstruieren und zu verstehen. Als die Polizei ihn aufgrund seiner Befangenheit und seines psychischen Zustands von den Ermittlungen ausschließt, macht sich Meiberger alleine auf die Suche nach dem Täter. Von diesem für Meiberger traumatischen Ereignis ausgehend, entwickelt Regisseur Michael Podogil eine Geschichte, die sich durch die vier neuen Folgen der heute, Dienstag, um 20.15 Uhr auf ServusTV startenden dritten Staffel zieht.

Der Gerichtspsychologe „Meiberger geht dabei psychisch an seine Grenzen. Diese extreme Situation, in der er sich befindet, hat mich sehr gereizt. Es war einer der Gründe, warum ich mich für das Projekt entschieden habe“, sagt Michael Podogil dem KURIER.