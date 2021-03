Schauspielerin Devrim Lingnau: Heute Gaunerkomödie, morgen Sisi

Mit Kunst hat die 1998 in Mannheim geborene Schauspielerin mit türkischen Wurzeln auch abseits von „Allmen“ zu tun. Sie studiert an der Staatlichen Kunstakademie in Karlsruhe, beschäftigt sich dort vor allem mit Performance- und Installationskunst.

Aktuell, erzählt Lingnau, sei ihr Atelier jedoch eher ein Arbeitszimmer. Denn die Mimin, die bisher unter anderem in TV-Reihen wie „Unter Verdacht“ und „Der Bozen-Krimi“ sowie im Coming-of-Age-Drama „Auerhaus“ (2019) zu sehen war, bereitet sich gerade intensiv auf ihre nächste Rolle vor: die der Sisi in der sechsteiligen Netflix-Serie „The Empress“, die in den kommenden Monaten gedreht werden soll. „Ich finde, wir zeigen ein sehr interessantes Bild der Kaiserin, das nicht so stigmatisiert und idealisiert ist, wie das vielleicht in anderen Verfilmungen getan wurde. Die Herangehensweise ist, die Kaiserin möglichst historisch korrekt darzustellen und das trotzdem mit wichtigen zeitgenössischen Themen wie der Frauenbewegung zu verknüpfen“, verrät Lingnau.

Gereizt habe sie an dem Projekt auch, dass es um eine Frau in einer Führungsposition geht: „Solche Rollen gibt es leider nicht oft. Wir haben immer noch sehr wenige weibliche Hauptrollen auf dem Markt. Nicht nur die Freundin, die Mutter oder die Tochter von jemandem zu spielen, sondern eine weibliche Führungsrolle, finde ich daher sehr spannend.“