Drehstart zu "Corsage" mit Vicky Krieps als Kaiserin Elisabeth

Mit einem hochkarätigen Ensemble startet die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer Anfang März die Dreharbeiten zu ihrem nächsten Spielfilm. "Corsage" setzt sich mit der "alten" Kaiserin Elisabeth und ihrem (Selbst-)Bild auseinander. Der Inhalt: Weihnachten 1877. Elisabeth, Kaiserin von Österreich, wird 40 Jahre alt. Es ist die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau im späten 19. Jahrhundert. Elisabeth ist also jetzt ganz offiziell eine alte Frau. Als Kaiserin hat sie ausschließlich repräsentative Pflichten und lebt eingesperrt im höfischen Ritual. Dominiert wird sie jedoch vom eigenen Bild. Gezeigt wird sie überall als schöne, anmutige Frau, ihre unnatürlich schmale Taille ist das Schönheitsideal dieser Zeit. Doch Elisabeth weiß, dass ihre Zeit abläuft. Doch was bleibt ihr dann noch, wenn man sie nicht mehr anbetet, sondern lediglich respektiert? Was ist ihre Daseinsberechtigung?