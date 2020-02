Kaiserin „Sisi“ wird zur TV-Event-Serie

Die Filme mit Romy Schneider haben das Bild der Öffentlichkeit von der Kaiserin geprägt. Die neue Serie wird aber anders, wie Produzent Heinrich Ambrosch (Satel Film) dem KURIER erläutert: „1955 feierte der erste Teil der ,Sissi'-Trilogie von Ernst Marischka in Wien seine Uraufführung und machte Kaiserin Elisabeth zum weltweiten Mythos. 65 Jahren Jahre später ist es an der Zeit Sisi in einer Premium TV-Serie neu zu interpretieren. Wir nähern uns der schönsten Kaiserin der Welt aus anderer Perspektive und Motivation. Wir erzählen ihren von starker Ambivalenz gezeichneten Lebensweg. Das Schicksal einer modernen, wandelbaren Frau, die keinem Schema gerecht wird. Das Publikum darf sich eine zeitgemäße, farbenprächtige Heimatfilm-Serie, tolle Schauwerte und ganz großes Drama erwarten.“