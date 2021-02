Fernsehfonds Austria fehlen Millionen: "echte Katastrophe"

Doch jetzt ist Feuer am Dach. Der Fonds sollte mindestens 20 Prozent der Gesamtherstellungskosten einer TV-Produktion decken. Geht sich das, wie jetzt, nicht mehr aus, „wird wohl bei allen über einen Kamm hinweg gekürzt werden. Das heißt aber, dass viele ihre Projektfinanzierung nicht wie geplant abschließen können“, mutmaßt Lueftner. Produzenten-Kollege Heinrich Ambrosch (Satel Film) kritisiert nun, „dass ausgerechnet die erfolgreichen Produktionen gekürzt werden, also alles, was länger läuft, was ja ein Zeichen von Erfolg ist.“ So wie „Soko Donau“, „Die Toten vom Bodensee“ oder „Vienna Blood“ nach einer dritten Staffel.

Lueftner geht unter diesen negativen Vorzeichen davon aus, dass 2021 ein „brustschwaches Produktionsjahr“ werden könnte, weil Drehbücher auf Sparkurs umgesetzt oder Produktionen aufgeschoben werden müssen.