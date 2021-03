Christina Scherrer: Sie verstärkt das Wiener „Tatort“-Team

Das Timing hätte für die 33-Jährige, die bisher vor allem auf Theaterbühnen zu sehen war, nicht besser sein können: „Ich war Pandemie-bedingt arbeitslos, aber ich wusste, im Juni drehen wir den ,Tatort‘ und das war etwas, auf das ich mich freuen konnte.“

Der neue Fall "Die Amme" (Regie: Christopher Schier) ist ein düsterer für die Wiener Ermittler: Eine Prostituierte wird ermordet in ihrem Haus aufgefunden, von ihrem 10-jährigen Sohn fehlt jede Spur. „Was wir erzählt haben, zeigt auch, wie sehr dieser Job die Ermittler mitnimmt. Man ist nicht nur cool und schüttelt alles ab. Was da passiert, darf auch mit den Figuren etwas machen, sie dürfen zeigen, dass es ihnen nahe geht", so Scherrer.