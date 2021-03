50. "Tatort" von Harald Krassnitzer: "Ich bin kein Statistiker"

Niemand war vor Ihnen so lange im Einsatz. Kennt man nach so vielen Fällen das Erfolgsrezept für einen guten „Tatort“?

Wenn wir anfangen, wissen wir im Grunde genommen, wo wir hinwollen. Das ist wie eine Partitur, aber mit offenem Ausgang. Denn niemand kann am Anfang sicher sagen und wissen, ob das, was wir uns vorgenommen haben, am Ende auch aufgeht und funktioniert. In diesem Fall, also bei „Amme“, ist uns das auf jeden Fall wieder sehr gut gelungen.

Wie wichtig ist das Umfeld, der gegenseitige Austausch im Vorfeld der Dreharbeiten?

Sehr wichtig. Normalerweise trifft sich der harte Kern regelmäßig zum persönlichen Austausch. Da das coronabedingt derzeit sehr schwierig ist, telefonieren wir eben miteinander oder nutzen die derzeit möglichen Mittel der Videotelefonie. Es sind stets intensive Gespräche, bei denen jeder sagt, was ihm wichtig ist, wo es bei Drehbüchern und Geschichten noch Entwicklungspotenzial gibt. Das Ganze ist auch eine Art Manöverkritik, alles immer sehr konstruktiv.

Wer entscheidet dann darüber, welches Thema, welches Drehbuch als nächstes verfilmt wird?

Es gibt Vorschläge von Autoren, die von der Redaktion vorab gesichtet und mit Adele und mir besprochen werden. Dadurch wird im besten Fall eine Assoziationskette ausgelöst – es wird recherchiert und werden Ideen gesammelt. Dann geht es in die Entwicklung. Und dann gibt es vor den Dreharbeiten noch Feedbackrunden, in der Schwachstellen im Drehbuch angesprochen werden. Man kann sich das wie ein kreatives Biotop vorstellen, das von ORF-Redakteur Bernhard Natschläger ins Leben gerufen wurde. Damit wurde ein offener und sicherer Raum geschaffen, wo man unsicher sein und Blödsinn reden darf, ohne dafür verurteilt zu werden; in dem sich Adele und ich im Vorfeld mit Redakteuren, Drehbuchautoren austauschen können.