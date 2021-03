"Tatort": "Die Amme" - ein schlafraubender Psycho-Krimi

Harald Krassnitzer hat es in seinem 50. Fall nicht nur mit einem Psychopaten der Sonderklasse zu tun, sondern auch noch mit einer Kollegin, die seit Tagen nicht schlafen kann und dementsprechend durch den Wind ist. Dabei bräuchte er diesmal eine besonders gut ausgeschlafene Bibi (Adele Neuhauser). Denn der Fall, zu dem die beiden Ermittler gerufen werden, hat es bis zum Schluss in sich. Mit einem „Scheiße“ kommentiert Eisner (Harald Krassnitzer) das, was er am „Tatort“ zu sehen bekommt: Am Boden liegt die Prostituierte Jana Gruber und das Kinderzimmer nebenan ist (zum Glück) leer: keine weitere Leiche. Aber wo ist der zehnjährige Samuel (Eric Emsenhuber)? Der von Mike Majzen geschriebene und von Regisseur Christopher Schier umgesetzte „Tatort“ „Die Amme“ geht unter die Haut. Es ist ein schockierender, düsterer und spannender Fall.

„Ich halte diese Welt einfach nicht mehr aus“, entfährt es der schlafhungrigen Bibi, als die Ermittlungen stocken. Aber die Amme, großartig gespielt von Schauspieler Max Mayer, macht es ihnen auch nicht einfach. Ein herausragender „Tatort“, der lange nachhallt. Markus Kienzl (Sofa Surfers) liefert den passenden Sound. Christina Scherrer folgt Thomas Stipsits als neue Assistentin Meret Schande.