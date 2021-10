Sabine Beinschab: Five minutes of Wikipedia-fame

Der gelöschte Eintrag: Sabine Beinschab, geb. 1984, hat Produktmarketing und Projektmanagement sowie Innovationsmanagement an der FH Wiener Neustadt studiert. Seit dem Jahr 2007 ist sie als Markt- und Motivforscherin tätig. Sie war 8 Jahre lang als Projektleiterin bei Karmasin Motivforschung tätig. 2015 gründete sie das Unternehmen research affairs mit Standort in Velden/Wörthersee und 1190 Wien. Darüber hinaus ist sie als empirische Partnerin bei Karmasin Behavioural Insights und Vienna Insights tätig. Sie ist Vortragende an Universitäten und Fachhochschulen und Dissertantin an der Privatuniversität Seeburg.

Die Erstellerin des Beitrags wandte sich dann an He3nry, um darauf hinzuweisen, dass sie ihren Eintrag nicht als Werbeeintrag verstanden wissen wolle, sondern dass Fr. Beinschab durch die Ermittlungen der WKStA als aktuell relevante Person zu werten sei und sie ein paar Infos bereitstellen wollte. Sie bekam als Antwort: "Der Eintrag enthielt in fünf Sätzen, die sich ausschließlich mit ihren beruflichen Aktivitäten und nicht aktueller österreichischer Politik/Strafverfolgung befassten, vier Weblinks auf Unternehmensseiten. Das war Werbegespamme. Bitte informiere Dich, was in einem Artikel so stehen sollte."