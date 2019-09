Wikipedia: Wer die Enzyklopädie politisch bearbeitet

Am 10. Juni 2008 wird der FPÖ-Mitarbeiter Walter K. von seinem Chef um eine eher ungewöhnliche Arbeitsleistung gebeten: K. solle ein Foto von Martin Graf ( FPÖ) machen und dieses in den Wikipedia-Artikel von Graf hochladen. K. bestätigt das dem KURIER. Damit ist dokumentiert, dass Parteien Wikipedia-Texte, die nach außen hin gern neutral ausschauen, entsprechend ihrer politischen Vorlieben bearbeiten – und dass diese Beeinflussung nicht erst seit gestern, sondern mindestens seit 2008 in der Spitzenpolitik angekommen ist.