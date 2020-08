Rudi Roubinek in neuer Rolle: Der Kammerdiener und das Hobby

Mit einer Folge über das Campen startet ORF III heute, Donnerstag (20.15 Uhr), die neue Reihe „Das ganz normale Verhalten der Österreicher …“. ROMY-Preisträger Rudi Roubinek geht darin den Passionen der Österreicher nach und fährt dafür kreuz und quer durchs Land. „Ich will verstehen, was den Reiz der jeweiligen Hobbys ausmacht. Was ich aber nicht will, ist, das zu werten.“ So besuchte er für den Auftakt Dauer-Camper am Attersee, kutschierte mit zwei Studentinnen im VW-Bus durch die Gegend und er verabredete sich zum Wildcampen im Pielachtal.

Der 50-Jährige weiß, wovon er spricht. „Ich habe vor, mich in einer Folge auch als so einen Spinner zu outen. Ich mache das, was ich mache, seit Jahren und es taugt mir sehr.“ So viel sei vorab verraten: Es hat am Rande mit Lack und Leder zu tun … Ob beim Fischen oder bei der Vogelbeobachtung, bei der Auseinandersetzung mit kleinsten oder großen Fahr- und Flugzeugen – in jeder der vorerst sechs Episoden besucht er vier Personen oder Familien, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet. Eine, die auf andere mitunter kurios wirkt.