Schauspielerin Iris Berben: "Freude über pralle 70 Jahre"

Sie feiern jetzt Ihren 70. Geburtstag. Gibt es da bei Ihnen ein Gefühl der Beklommenheit oder herrscht die Freude vor?

Es herrscht die Freude über die prallen 70 Jahre vor, die ich durchleben durfte. Mit allem, was dazugehört. Ich bin gesund und sitze jetzt hier in Köln, weil ich einen neuen Film drehe, während ich meinen 70. Geburtstag feiere. Ich habe daher gar nicht die Zeit, resignativ über mein Alter nachzudenken oder groß zu feiern. Eigentlich ist es doch eine tolle Fügung, dass ich gerade jetzt – Corona-bedingt jetzt erst – an meinem nächsten Film arbeite. Die Zahl 70 hat bei diesem Geburtstag ja auch eine biologische Bedeutung. Daher freue mich, dass Regisseure und Regisseurinnen – darunter sehr junge Menschen und auch alte Hasen wie Dominik Graf – immer noch Lust haben, mit mir zu arbeiten. Solange das so ist, warum müsste ich da Mundwinkel entwickeln, die nach unten ziehen. Die machen so richtig alt.

Sie bekommen einen Preis für Ihren Humor und einen für Ihre Zivilcourage. Zwei auf den ersten Blick sehr widersprüchliche Preise. Lassen sich beide mit Ihrer Persönlichkeit verbinden?

Absolut. Beim Orden „Wider den tierischen Ernst“ steht ja in der Begründung, dass ich durch meinen Sinn für Humor nie das Gespür dafür verloren habe, dass man auch den Finger in die Wunden der Zeit stecken muss. Und dass man immer versuchen muss – und das gelingt einem zum Beispiel auch über den Humor und humorvolle Rollen –, dem Zuschauer nah zu bleiben. Denn nur so kann man auch etwas erreichen. Humor hat ja nichts mit Schadenfreude zu tun, sondern mit Offenheit und auch mit der Fähigkeit, über sich selber zu lachen, statt andere auszulachen. Und insofern ist das irgendwie fließend für mich, das Engagement für die Würde anderer Menschen und der Humorpreis. Beides hat ja mit Empathie für andere Menschen zu tun.