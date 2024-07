Radiotest: ORF muss Federn lassen - kronehit stärkster Privatsender

Die Radionutzung in Österreich befindet sich weiterhin auf sehr hohem Niveau, auch wenn sie leicht gesunken ist. Das geht aus Radiotestdaten hervor, die sich auf den Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 beziehen. Das für die Mediengattung schöne Ergebnis: Drei Viertel der Bevölkerung (74,7 Prozent) hörten demnach täglich zumindest 15 Minuten lang einen Radiosender gehört (Vergleichszeitraum: 76,1 Prozent. Die durchschnittliche tägliche Hördauer sank leicht von 201 Minuten auf 196 Minuten. Marktführer ist trotz Verlusten der ORF bzw. Ö3. Der größte Privatsender ist mit Abstand kronehit, an dem auch der KURIER beteiligt ist.

In puncto Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen haben die inländischen Privatradiosender die ORF-Flotte mittlerweile überholt. Die Privaten legten vier Prozentpunkte auf 50 Prozent Marktanteil zu, der ORF baute vier Prozentpunkte ab und landete damit bei 47 Prozent Marktanteil. Der größte Marktanteilsbrocken stammte dabei von Ö3 (30 Prozent). Dahinter folgte mit kronehit bereits der erste Privatsender (13 Prozent), der den Marktanteil der ORF-Regionalsender (12 Prozent) übertrumpfen konnte.

Naturgemäß etwas anders sieht in der älteren Gesamtzielgruppe ab 10 Jahren aus. Aber auch hier musste der ORF Federn lassen. Am meisten gilt das für die Regionalradios des ORF, die auf 23,7 Prozent (-2,6 Prozentpunkte) sanken. Ö3 liegt weiter klar an der Spitze mit 29,9 Prozent (-1,3 Prozentpunkte). Die Reichweiten für Ö1 (9,5 Prozent) und FM4 (3,8 Prozent) blieben stabil.

Die Privatsender legten zwei Prozentpunkte auf 33,9 Prozent Tagesreichweite zu. Als klar stärkster Sender blieb kronehit mit 11 Prozent stabil, steigern konnte sich 88.6 von 5,1 Prozent auf 6,8 Prozent.