Quotensensation: Thomas Stipsits knackt mit "Kopftuchmafia" die Million

Publikumsliebling Thomas Stipisits sorgt für Quoten-Freuden auf dem Küniglberg: Am Montagabend verfolgten durchschnittlich 1,049 Millionen Zuseher die Premiere seines ersten Stinatz-Krimis "Kopftuchmafia" in ORF1 . Das bedeutet einen Marktanteil von 39 Prozent. Der Höchstwert bei den Zusehern lag bei 1,075 Millionen.

Die von Daniel Geronimo Prochaskas inszenierte "Kopftuchmafia“ erreichte damit unter den ORF-1-Prime-Time-Filmen sowohl Rekordwerte bei der Reichweite – seit 2006 (nur übertroffen von "Weber und Breitfuß“ im Dezember 2022 mit 1,131 Millionen) – als auch beim Marktanteil (Bestwert seit 2004).

In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei hervorragenden 37 bzw. 35 Prozent. Die Werte des von der Mona Film produzierten Stipsits-Films sind allerdings vorläufige Werte, er steht weiterhin auf ORF On zum Streamen bereit - es kann also noch besser werden.