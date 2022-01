Postenschacher im ORF: Redakteure sind empört über Regierung

Die Enthüllungen über Personalabsprachen der vergangenen beiden Regierungskoalitionen in Sachen ORF sorgen für Aufregung im Unternehmen. Die ORF-Redakteure sind "empört, mit welcher Dreistigkeit es bei Regierunsverhandlungen zum Thema ORF ausschließlich um die Interessen der politischen Parteien und Postenschacherei geht", wie der Redakteursrat am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Vor allem im Abkommen zwischen ÖVP und FPÖ von 2017 sei offensichtlich ein wesentliches Ziel" die massive Schwächung des ORF und die Gefährdung seiner Unabhängigkeit durch die Abschaffung der Rundfunkgebühren und eine de facto-Verstaatlichung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" gewesen, schreibt der Redakteursrat. Dieser grundlegende Eingriff sei in einem Sideletter versteckt worden.