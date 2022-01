Grüne vermuten die „alte Kurz-Partie“ hinter der Aufdeckung ihrer Peinlichkeit

Die Sache ist für die Parteiführung der Grünen sehr peinlich. Der KURIER und andere Medien berichteten in den Sonntagsausgaben über einen Sideletter zum türkis-grünen Koalitionspakt, dessen genauer Inhalt zuvor geheim geblieben war.



Nicht nur, dass die Grünen einen Anteil an Posten in der Nebenabsprache festschrieben, finden sich dort auch zwei inhaltlich brisante Zugeständnisse an die ÖVP. Wie es aussieht, hat die engste Parteiführung – Werner Kogler und Sigrid Maurer – mit Kurz etwas vereinbart, was sie den anderen Grünen verschwiegen. Es geht um die Zusage, dass die Hacklerregelung „im Laufe des Jahres 2020 wieder rückgängig gemacht wird“.



Die damalige Chefverhandlerin des Sozialkapitels, Birgit Hebein, stellte auf Twitter klar, dass sie das ÖVP-Ansinnen, die Hacklerregelung abzuschaffen, wegverhandelt hatte. Sie, Hebein, habe nichts davon gewusst, dass das in den Sideletter dennoch wieder hineingeschrieben wurde.