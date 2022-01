Geheime Sideletter: Kogler stimmte Kopftuchverbot zu

„Wir waren zwar neu in der Regierung, aber nicht naiv.“ Mit diesem Satz rechtfertigte Vizekanzler Werner Kogler den geheimen Sideletter, der abseits des Koalitionspaktes von ihm und Ex-Kanzler Sebastian Kurz Ende Dezember 2019 unterzeichnet wurde.

Am Freitag sind die bis dato geheimen Absprachen zwischen Kurz und Kogler an die Öffentlichkeit gelangt. Seither gibt es viel Kritik an den Grünen von den Oppositionsparteien. Als „kleiner“ Koalitionspartner benötige man solche Abkommen, wenn man „verhindern will, dass die türkise ÖVP alle Positionen besetzt“, verteidigt sich der Grünen-Chef.