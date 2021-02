Podcasts in Österreich: Wie es am Markt aussieht und welche Trends kommen

Corona hat sich auch auf den Podcast-Markt ausgewirkt. Statt in der Früh am Weg in die Arbeit wird verstärkt später am Tag gehört.

„Manchen hat die Pandemie mehr Zeit verschafft und sie haben das Podcasten selbst ausprobiert“, so Lukáš. Einige hätten aber auch recht schnell wieder aufgehört – schließlich steckt viel Arbeit dahinter. Ihr eigener Podcast „Drama Carbonara“ erfreue sich wachsender Hörerzahlen: „Ob das vielleicht auch ohne Pandemie gekommen wäre, kann ich nicht sagen. Aber nachdem Corona allgemein als Boost wahrgenommen wird, wird das wohl auch in die Zahlen hineinspielen.“