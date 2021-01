5 Podcast-Tipps für den Februar

Einen Eindruck davon, wie das wöchentliche ORF-Polit-Magazin „Report“ entsteht, bekommt man in der neuen „Report Werkstatt“. In rund 15-minütigen Episoden gewährt Journalistin Julia Ortner jeden Montag einen kleinen Einblick in die Arbeit der Redaktion. Man erfährt zum Beispiel, wie Interviewpartner ausgewählt werden oder welche Herausforderungen es gibt, wenn für einen Beitrag Bildmaterial aus einem anderen Land benötigt wird. Auch Hörerfragen werden beantwortet.