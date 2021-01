5 Podcast-Tipps für den Jänner

An dieser Stelle gibt es zwei Tipps in einem: Wer sich in Sachen Pflanzenpflege weiterbilden möchte, dem sei der Podcast „On The Ledge“ ans Herz gelegt. In mehr als 160 Episoden teilt Jane Perrone ihr botanisches Wissen. Und dank des britischen Englisch kann man sich beim Zuhören gleich wie im Wintergarten der Royals fühlen.