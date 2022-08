"Patrick and the Whale": Terra Mater Studios beim Toronto Film Festival

FĂŒr Regie und Schnitt des Filmes konnte der mehrfach preisgekrönte Filmemacher Mark Fletcher gewonnen werden. Produziert wurde "Patrick and the Whale" von Walter Köhler, CEO und GrĂŒnder der Terra Mater Studios, und Wolfgang Knöpfler. Die beiden schafften es in der Vergangenheit etwa mit "The Ivory Game" bereits auf die Oscar-Shortlist und ihr "Sea of Shadows" wurde in Sundance mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

"Vor ziemlich genau zwei Jahren bin ich auf diese Geschichte gestoßen und wusste sofort, dass ich diesen Film machen möchte", erklĂ€rt Wolfgang Knöpfler. "Es gab viele Herausforderungen, aber am Ende hat unser starkes Team einen Film fertiggestellt, der dem Publikum Freude bereiten wird und uns bereits viel Anerkennung großer Festivals eingebracht hat".