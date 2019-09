ORF2-Channel-Manager Hofer: "Das Schema durchbrechen"

Schwierig scheint für ORF2 der Freitag zu sein? Da tut sich "Vera" schwer.

Das ist insofern ein spezieller Tag, weil damit eine gewisse Befindlichkeit verbunden ist: Es ist die Arbeitswoche zu Ende und dem muss man auch programmlich gerecht werden. Auf der anderen Seite haben wir immer noch das verlässliche Krimi-Angebot wie etwa „Der Alte“, also Co-Produktionen mit dem ZDF, die, weil so eingeführt, 60-Minüter sind. Da es aber unser Anspruch ist, wirklich verlässlich jeden Tag die ZIB2 um 22.00 Uhr beginnen zu lassen, entsteht da eine Sendelücke in einer unorthodoxen Länge von etwa 35 Minuten. Mit „Vera“ haben wir dort ein Format, das schon in Richtung Wochenende führen soll. Wir haben nun ein bisschen das Sendungskonzept nachjustiert und es geht wieder stärker in Richtung Prominenz. Aber es bleibt ein schwieriger Sendeplatz. Auch, weil der Freitag für ORF 1 der Tag der Show-Events ist wie demnächst mit dem Feuerwehrformat.

Welche Überlegungen gibt es für den Samstag in ORF2. Die eigentlich passenden Show-Co-Produktionen sind in ORF1 zu sehen. Sie sind ja auch Unterhaltungschef, wie gehen Sie dieses Problem an?

Der Samstag-Hauptabend ist eine nicht einfache Zeitzone. Die deutschsprachige Konkurrenz ist da enorm und wir haben schlicht und ergreifend nicht die finanziellen Möglichkeiten, solch große Shows und in dieser Dichte zu produzieren. Wir haben als Antwort hochwertige Fiktion, also Film, und gute Erfahrungen damit gemacht. Wir wollen nun in den nächsten Monaten noch konsequenter durchprogrammieren, speziell auch im zweiten Hauptabend. Dort haben wir gerne einmal Wiederholungen von „Bulle von Tölz“ gespielt, die wir sukzessive aus dem Programm nehmen, weil auch das Publikumsinteresse merkbar nachgelassen hat. Ich möchte dort Eigenproduktionen aus dem Unterhaltungsressort versuchen. Wir werden dafür verstärkt auf das Archiv zurückgreifen, „Unterhaltungsdokus“ produzieren und damit den Seher-Flow gut weiterziehen. Der Samstag ist ja ein Unterhaltungstag, da kann man einmal durchschnaufen, bevor tagsdarauf mit der „ ZIB2 am Sonntag“ wieder der Startschuss für die neue Woche fällt.