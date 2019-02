Wenn junge TV-Seher zwischen Heidi Klum und Rosenheim-Cops wählen

Ein Fernseh-Abend am Donnerstag hat in Österreich stets einen Sieger: "Die Rosenheim Cops". So auch gestern, am 7. Februar. Die in Oberbayern spielende Vorabend-Krimiserie des ZDF erreichte mit einer Folge von 2015 im Hauptabend von ORF2 unfassbare 1,065 Mio. Zuseher. Zur besten Sendezeit schaute damit laut Teletest jeder dritte den Ermittlern - unter ihnen der Österreicher Max Müller als Polizist Mohr - bei der Aufklärung des Mordes an einem Heiratsschwindler zu.

Überraschend: Laut Quotenmessung lag der Markanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bei für ORF2 sehr hohen 16,2 Prozent.