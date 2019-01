ORF2: Start für neues Vorabendmagazin "Studio 2"

„Es ist auch keine riesengroße Revolution“

Der Moderatorenwechsel und das Studio ohne Räder seien nicht die einzigen Neuerungen, versichert Hofer: „Es ist eine deutliche Weiterentwicklung mit ordentlichem Modernisierungsschub. Inhaltlich, in der Tonalität und in der Geschwindigkeit wird man sicher merken, dass hier etwas Neues entwickelt worden ist“, sagt Hofer. „Aber ehrlicherweise ist es auch keine riesengroße Revolution. Wir wissen aus Publikumsbefragungen, was in letzter Zeit gefehlt hat und das wollen wir jetzt wieder anbieten.“