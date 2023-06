ORF will trotz Minus Innovationen im Programm setzen

ORF-Stiftungsratsvorsitzender Lothar Lockl sprach im Anschluss an die Sitzung von einer "schwierigen Budgetsituation". Der Sparkurs werde fortgesetzt, wenngleich der ORF kein "Sparverein" sei. Es müsse zwar der Gürtel enger geschnallt werden, aber weiterhin Spielraum für Innovationen sein, so Lockl. Die Ärmel sieht er diesbezüglich im ORF aufgekrempelt. "Es ist unheimlich viel in Bewegung." Auch Zach sprach sich dafür aus, die besten Innovationen zu kreieren, um so dem ORF eine breitere Akzeptanz zu bescheren. Dabei müsse spezielles Augenmerk auf die Qualität gelegt werden. "Eile mit Weile", so der Stiftungsrat.