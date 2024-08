"ORF-Sommergespräche": Top-Quoten aber kein Rekord für Kickl

Mit weiterhin deutlich besseren Werten als im Vorjahr sind die heuer von Martin Thür geführten „ORF-Sommergespräche“ fortgesetzt worden. Durchschnittlich 869.000 sahen am Montagabend die Ausgabe mit Herbert Kickl (FPÖ) in ORF2. Das entspricht einem Marktanteil von 35 Prozent. Der Spitzenwert während des Gesprächs lag bei 983.000. Die Analyse in der„ZIB 2“ erreichte 795.000 Politikinteressierte.