Thür vor "Sommergesprächen" im Wahljahr: "Natürlich wird es rundgehen"

Stichwort "tief". Was erwarten Sie an Emotionalität? Es ist ein Wahljahr, und natürlich werden die Emotionen groß sein und natürlich wird es rundgehen. Das wird sicher ein nicht ganz leichter Wahlkampf. Aber umso mehr ist es meine Aufgabe, darauf zu schauen, dass die Themen besprochen werden, die wichtig sind für das Land und für die Bevölkerung und die Wählerinnen und Wähler. Am Ende des Tages ist es eines der Formate direkt vor der Wahl, wo wahrscheinlich auch viele noch mal drüber nachdenken: Ist es die richtige Kandidatin, der richtige Kandidat für mich? Und da geht es eben darum, welche Lösungen werden da in den vielen Krisen, die wir momentan haben, vorgeschlagen. Welche Probleme gibt es da mit der Argumentation? Welche Probleme gibt es in der Partei?

Gleich daneben im Traunsee ist auch der tiefste Punkt Österreichs in einem See. Sommergespräche im U-Boot? Da wäre ich dabei. Das wäre immerhin ohne Entengequake. (lacht)

Das Setting ist dieses Jahr ganz anders als im letzten Jahr, als man in einer Kammer im Parlament plauderte. Das ist ja das Schöne an den Sommergesprächen, dass wir jedes Jahr ein bisschen experimentieren. Die Location ist jedes Mal ein kleines Extra-Zuckerl, über das dann viel diskutiert werden kann. Wir haben für heuer ein sehr schönes Platzerl am Traunsee gefunden mit Blick auf den Traunstein. Der geografische Mittelpunkt Österreichs ist dort auch gleich ums Eck. Das ist ja auch ein schönes Zeichen. Wir wollten raus aus Wien, weg von den üblichen Debatten und ein bisschen ins Land rein.

KURIER: Es sind Ihre ersten Sommergespräche, noch dazu in einem Wahljahr. Wie fühlt sich das an? Ich wurde ja schon 2019 gefragt, vom damaligen Chefredakteur, und habe damals Nein gesagt, weil das einfach eine große Aufgabe ist, wo man schon wissen muss, wo man selbst ist. Und da sollte einen auch das Publikum besser kennen und wissen, was für ein Typ man ist. Gerade in einem Wahljahr ist es dann noch einmal sensibler, weil es halt einfach um wahnsinnig viel geht. Und deshalb war natürlich die Freude groß, dass ich das heuer machen darf. Aber es ist schon klar: Das sind keine normalen Sommergespräche.

Die innenpolitische Lage kann sich auch rasch ändern. Inwieweit reagiert man da? Das ist auch in der Vorbereitung eine Herausforderung. Wer hätte noch vor wenigen Wochen geglaubt, dass die Koalition knapp ans Auseinanderbrechen kommt mit der Abstimmung über die Renaturierung? Man wusste schon, da gibt es ein bisserl Knatsch in der Koalition. Aber dass es tatsächlich dann so eskaliert, hätte sich wahrscheinlich niemand gedacht. Wir wissen einfach noch nicht, was da an Themen noch auf uns zukommt, aber ich glaube: Jeder kann sich sicher sein, dass die Themen, die relevant sind, dann auch besprochen werden.

Also wird es keinen Wordrap geben? Wir werden nicht die Zeit für Späße haben. Es ist zu wichtig, es ist zu relevant und es liegt zu viel am Tisch, als dass wir uns da Dinge leisten könnten, die vom Wesentlichen ablenken. Das Gespräch wird die wichtigen Probleme ins Zentrum rücken.

Im kleinen Kämmerchen im Parlament ging es ja auch darum, aufs Gespräch zu fokussieren, möglichst ohne Ablenkung. Da gibt ja eine lange Geschichte bei den "Sommergesprächen". Worauf muss man sich da am Traunsee vorbereiten? Also wir haben keine Angst vor Enten, das kann ich gleich sagen. (lacht) Und auch sonst werden wir uns in im Gespräch auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Wir werden auch sonst keine großen Showeinlagen haben, weil es eben wirklich ein Wahljahr ist und wahnsinnig wichtig. Aber das hindert einen ja nicht, auch ein wenig zu zeigen, was für traumhafte Plätze wir in diesem Land haben und vielleicht auch ganz bewusst ein bisschen raus aus Wien zu gehen und zu zeigen, dass die Politik, die gemacht wird, das ganze Land betrifft. Wir haben keine Angst vor dem echten Leben.

Schauplatz Die Location ist eine Hotel-Terrasse in Traunkirchen (OÖ). Bei Schlechtwetter steht ein verglastes Ausweichquartier zur Verfügung. Gesendet wird aus Gründen der Lichtstimmung rund eineinhalb Stunden zeitversetzt, aber in voller Länge

Bei den Grünen wurde rund um die Europawahl auch analysiert, inwieweit sich die Affäre Schilling aufs grüne Ergebnis bei der Nationalratswahl auswirken könnte. Werden solche Themen eine Rolle spielen?

Man wird mit allen Parteien über die Probleme, die sie in den vergangenen Jahren hatten, sprechen. Und das wird bei den Grünen nicht anders sein. Die Affäre Schilling war ganz sicher etwas, das bei den Grünen im Europawahlkampf für Probleme gesorgt hat. Und diese Probleme wird man sicher nicht aussparen können.

Das Thema Renaturierung hat auch gezeigt, dass gewisse Entscheidungsprozesse rund um die EU noch nicht so ganz klar umrissen sind. Ist das nicht auch ein Problem?

Natürlich. Das sagt auch jeder Verfassungsexperte, dass wir auch 30 Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union noch in eine Situation kommen können, wo selbst versierte Verfassungsrechtler sagen: Das ist ein Fall, der uns an die Grenzen führt. Und wo es nicht einfach ist, eine eindeutige und unumstrittene Meinung zu haben. Es ist natürlich problematisch, wenn eine Regierung in solchen Fragen mit zwei Stimmen spricht. Man sieht das auch daran, dass die Koalitionspartner ihre Anwälte bemühen und sich teilweise sogar Anzeigen schicken. Ich glaube, das wird eine der ersten Aufgaben einer neuen Regierung sein, das ordentlich zu regeln. Das wird auch ein Thema bei den Sommergesprächen sein.

Das Verhältnis zwischen Grünen und der ÖVP ist generell ein großes Thema.

Natürlich wird man gerade die beiden Regierungsparteien sehr stark zu ihrer Zusammenarbeit befragen und zu den Dingen, die sie getan haben. Weil es ganz viele Themen gibt, die den Alltag der Menschen betreffen. Wenn ich nur an das Thema Teuerung denke und die sehr viel diskutierten Maßnahmen der Bundesregierung. Die kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt haben zwar keinen unmittelbaren Einfluss auf die österreichische Innenpolitik, aber mittelbar natürlich, weil es darum geht: Wie stellen wir unsere Verteidigungspolitik auf? Migration, Bildung - es gibt wahnsinnig viele Themen, die gerade debattiert werden, wo viele Menschen auch Probleme orten. Und da ist es mein Job, auf Antworten zu drängen.

Viele sprechen von einer Richtungsentscheidung, ob ein gewisser Politikstil weitergeführt wird oder ob Rückschritte eingeleitet werden, auch in der europäischen Dimension. Sehen Sie das als großes Thema?

Mein Zugang zu den Sommergesprächen ist, dass wir die Themen hinlegen, die das Leben von Millionen Menschen betreffen und beeinflussen. Und da werde ich Antworten einfordern. Das beginnt beim Demokratieverständnis und geht bis hin zur Regierungszusammenarbeit. Es geht aber auch thematisch um Ökologie, Bildung, Migration bis zur Sicherheit.

Man sagt oft: Die jungen Leute interessieren sich nicht mehr so für Politik. Dann heißt es wieder in Studien: Sie sind schon sehr politisch, informieren sich aber anders.

Das glaube ich tatsächlich. Gerade wenn man mit Schülerinnen und Schülern, Lehrlingen spricht, merkt man, da erwacht der politische Geist und da beginnt man sich so wirklich dafür zu interessieren und auch zu diskutieren. Und da nehme ich schon wahr, dass die sehr engagiert sind in den unterschiedlichsten Richtungen. Das ist ja auch sehr gut so. Die Information hat sich total verändert und wie Menschen, nicht nur Junge im Übrigen, über aktuelles politisches Geschehen und die Einordnung informiert werden. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir als ORF auch die Art und Weise, wie wir Politik vermitteln und wie wir unsere Zuseher und Zuseherinnen erreichen, verändern. Das betrifft weniger die Grundsätze der journalistischen Arbeit, die halte ich für richtig.

Inwieweit kann man die Sommergespräche auch für junge Zuseherinnen und Zuseher aufbereiten?

In meinem alten Sender ATV hatte ich eine Sendung namens „Klartext“, die dann sehr schnell als Talksendung für Junge dargestellt wurde. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich glaube, dass jeder, der sich für Politik interessiert, sich in einem gut gemachten Interview wiederfinden sollte. Ob man eine Frage gescheit findet, hat nichts mit dem Alter zu tun. Insofern hoffe ich, dass alle, die zusehen, die „Sommergespräche“ spannend finden. Die Unterteilung in Jung und Alt hat eher damit zu tun, wie sie Medien konsumieren.