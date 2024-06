"Was hast Du angerichtet?" So hat Martin Thür die Auszählungspanne der SPÖ aufgedeckt

Einer der dunkelsten Momente der SPÖ begann harmlos auf einem Laptop in einem Wiener Wohnzimmer. ORF-Journalist Martin Thür hatte einen freien Tag. "Ich ließ den Live-Stream vom Parteitag nebenbei laufen, ich war - wie viele - einfach neugierig auf den Ausgang.“ Hans Peter Doskozil und Andreas Babler ritterten um die Parteiherrschaft, in Linz kam es zur Kampfabstimmung.

Als die Ergebnis-Grafik am Bildschirm erschien, wurde Thür stutzig – und machte einen Screenshot. Die Summe der gültigen Stimmen für Doskozil und Babler passte nicht. "Eine gerade und eine ungerade Zahl konnten keine gerade Zahl ergeben." Anstatt 597 waren auf der Grafik nur 596 ausgewiesen. Konnte das an den Statuten liegen? „Ich habe ernsthaft überlegt, ob es in der SPÖ eine Regelung gibt, wonach Stimmen zwar gültig sein können – und dennoch nicht gezählt werden.“ Dass das Ergebnis völlig falsch oder vertauscht sein könnte, ahnte Thür da noch nicht. Er twitterte und rief in der SPÖ an – man möge ihm das Ergebnis doch bitte erklären.