ORF-"Sommergespräche": 746.000 bei SPÖ-Chef Andreas Babler dabei

Diese Stabilität wie bei seinen TV-Quoten kann sich SPÖ-Chef Andreas Babler für seine Partei nur Wünschen: Am Montagabend, fünf Wochen vor der Nationalratswahl, gastierte der rote Vorsitzende bei den ORF-"Sommergesprächen". Tage mit einigen partei-internen Aufregungen lagen hinter ihm: die Affäre um den zurückgetretenen Linzer Bürgermeister Klaus Luger und auch die Kritik der Zweiten Nationalratspräsidentin und Wiener Genossin Doris Bures sorgten für Schlagzeilen.

Etwas höhere Quoten

Bablers Sicht der Dinge interessierte offenkundig das TV-Publikum: Durchschnittlich waren am Montagabend 746.000 ﴾vorläufige Gewichtung﴿ bei 30 Prozent Marktanteil via ORF2 mit dabei. Fast 820.000 waren es als vorläufiger Spitzenwert beim Interview von Martin Thür. Die Analyse in der "ZIB 2“ erreichte 731.000 Politikinteressierte.