ORF-Traditionsmarke „Universum“ bekommt Neuausrichtung

Für Wildtiere sind ihre Wanderungen oftmals ein lebensgefährlicher Hindernislauf. Sie stoßen an Grenzen, die der Mensch geschaffen hat. Ihr weiteres Überleben in Europa wird davon abhängen, ob es gelingt, zerrissene Lebensräume wieder miteinander zu verbinden

Man habe deshalb beim ORF begonnen, entsprechende Geschichten verstärkt zu entwickeln. „Diese Eigenproduktion von Franz Hafner steht programmatisch für das Refreshment bei ,Universum nature‘“, sagt der Hauptabteilungsleiter. Diese Neuausrichtung bringe ein mehr an Journalismus und Realitätssinn. „Das heißt umgekehrt aber auch eine Abkehr vom langjährigen Erfolgskonzept von heiler Natur und Weltflucht.“

Diese Sicht auf die Dinge ausgelöst hat die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns. „Es gab damals viele Bilder von der Natur, die sich erholt, und von Tieren, die zurückkommen, wenn der Mensch wegbleibt.“ Man habe dann begonnen, das gemeinsam mit Forschenden und Rangern zu hinterfragen. Matzek: „Die Erkenntnis war: Der Mensch ist Teil des Systems. Bewegt der Mensch ein Rädchen, dann hat das für die Welt der Tiere und für unser gesamtes Ökosystem Auswirkungen.“

Jede vom Menschen gemachte Veränderung hat Folgen

Auch solche, an die man nicht sofort denkt. Matzek nennt etwa Probleme von Predatoren wie Schakale oder Marder während der Lockdowns. Denn sie waren über Jahre daran gewöhnt, sich im „Ökosystem Großstadt“ Lebensmittelabfälle von Restaurants zu holen, die nun aber geschlossen waren. Und „unsere Teams in Afrika haben berichtet, dass in den Wildparks der Tier-Bestand zurückgegangen ist, weil die Wilderer ohne Touristen weniger gestört waren. Das heißt, jede Veränderung hat einen Effekt.“