ORF-TV-Wissenschaftschef Matzek: „Dogmen sind etwas für die Politik“

Wie haben sich in den vergangenen zwei Jahren die Anforderungen an Ihre Hauptabteilung verändert, hat sich das Volumen an Output gesteigert?

Quantitativ auf alle Fälle. Natürlich hat das Corona-Jahr 2020 vermehrt Beiträge aus der Wissenschaftsredaktion mit sich gebracht. Es hat, wenn man so will, auch einen Star geboren: Günther Mayr. Der ROMY-Preisträger war im vergangenen Jahr mit knapp 270 Analysen live auf Sendung. Wir haben darüber hinaus ORF1 in der Corona-Zeit bei der „Freistunde" mit viel Programm unterstützt. Das war Angebot an junge Schüler während des ersten Lockdowns. Zudem wurden „Universum“-Programme über die gesamte Sender-Flotte hinweg gespielt – über 800 Stunden an „Universum“-Folgen liefen in ORF1, ORF2 und ORFIII sowie 3sat. Das zeugt vom großen Repertoire-Wert und damit der Wichtigkeit und Richtigkeit des Investments. Neu auf Sendung gegangen ist ein „Universum spezial“ zum Thema Klima im Kontext von Corona. Darin ging es u.a. um die Frage, ob die Pandemie positive Effekt für die Natur hatte – konnte sie nicht haben, denn Mensch und Natur sind eine Einheit. Wenn man an einer Schraube dreht, drehen sich andere mit. Spannende Beispiele dafür: Zum Teil sind in den Nationalparks mehr Tiere gewildert worden, weil Touristen, sonst lästige Zeugen, ausgeblieben sind. In der Stadt wiederum haben Tiere eine schlechtere Nahrungssituation vorgefunden, weil Speiseabfälle von Restaurants gefehlt haben. Für uns war das Jahr 2020 ein sehr aktives, es hat sich viel bewegt.

Und in qualitativer Hinsicht?

Da gibt es einen interessanten Aspekt: Die Glaubwürdigkeit von Journalismus und die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft wurde auf den Prüfstand gestellt. Bei meinem Antritt in dieser Funktion vor zwei Jahren habe ich die Devise ausgegeben, dass wir aufhören mit der Verkündigung von wissenschaftlichen Erfolgen gleichsam als Heilsversprechungen. Stattdessen sollte und soll Wissenschaft als Prozess vermittelt werden, was Transparenz bringt darüber, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen und wie sie sich weiterentwickeln, vertiefen. Das kommt uns heute als ORF zugute, wenn es um Glaubwürdigkeit geht. Denn was Charité-Virologe Christian Drosten Anfang 2020 über den Corona-Virus wusste, ist ein anderer Stand als er heute weiß. Soll heißen: Erkenntnis hat immer einen Kontext und das ist darzustellen – Dogmen sind etwas für die Politik und nichts für die Wissenschaft. Wissenschaft versucht, jeden Tag klüger zu werden.