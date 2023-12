ORF-Information: Neue Ressortschefs für den multimedialen Newsroom gesucht

Komplexe Außenpolitik

Etwas kompliziert ist die Lage in der Außenpolitik, wo es vor kurzem Aufregung gegeben hat: Radio-Außenpolitikchef Hartmut Fiedler, eigentlich ein Favorit für den neuen Job, hatte Anfang Oktober seine bisherige Funktion niedergelegt. ORF-Korrespondenten kolportierten daraufhin brieflich die Begründung „Rücktritt aus Hoffnungslosigkeit“ ob der Arbeitsbedingungen im Newsroom. „Was die Email mit diesem Zitat betrifft, wurde im Nachhinein festgehalten, dass es keines des Ressortleiters war und das Zitat dem Verfasser der Mail zuzuschreiben ist“, erklärte später ORF-Chef Roland Weißmann im KURIER-Interview. Beschädigend fürs Unternehmen war es ob der Schlagzeilen allemal.

Wer hier Brücken bauen könnte, ist noch offen. In den Gängen des ORF-Zentrums wird Johannes Marlovits genannt, die „Zeit im Bild“-Konsumenten als Moderator an der Seite von Susanne Höggerl und als Vorgänger von Tobias Pötzelsberger kennen. Marlovits war über Jahre vor allem in der Außenpolitik und als Korrespondent tätig. Er meldete sich etwa aus Washington und Berlin, berichtete u. a. von der „Orangen Revolution“ in Kiews, vom Libanonkrieg oder aus den skandinavischen Ländern.

Was bemerkenswert ist: Trotz vieler Um- und Neubesetzungen in der Ära von Roland Weißmann, der als Bürgerlicher beim Start nicht unumstritten war, gibt es bislang kaum Aufregung oder parteipolitischen Zunder.

Die Bewerbungsfrist endet am 10. Jänner

