ORF-Radio: Außenpolitikchef legte sein Amt nieder

Schreiben kursiert

Das zumindest geht aus einem Schreiben hervor, über das der Standard berichtete. Gut ein Dutzend Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORF haben das interne Mail gezeichnet, in der sie davon schreiben, dass Fiedler "zermürbt" sei von den Arbeitsbedingungen im multimedialen Newsroom für TV, Radio und Online. Sie schreiben demnach von einem "Rücktritt aus Hoffnungslosigkeit". Man sei „erschüttert und traurig". In der größten Newsredaktion des Landes fehle es „an allem", heißt es in dem Mail: "Einer klaren Vision, Führungskultur, Geld, Personal, vor allem aber Motivation und Wertschätzung für die journalistische Arbeit".