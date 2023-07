ORF-Gesetz: Europas Verleger sehen "existentielle Bedrohung" für Privatmedien

Protest aus Österreich

Schon zuvor war der heimische Zeitungsverband VÖZ in Brüssel aktiv geworden, was im Wiener Medienministerium noch „sehr gelassen“ abgetan wurde. Der VÖZ hielt in seiner Beschwerde fest, dass ORF.at „mit den Angeboten der Printmedien vergleich- und substituierbar“ sei. Die „Blaue Seite“ sei „nicht nur zeitungsähnlich, sondern tatsächlich eine Zeitung.“

Der VÖZ führte in seiner Beschwerde bei der EU-Kommission weiter aus: Die umfassende ORF-Berichterstattung führt zur Marktverstopfung. Sie führt überdies zu einer Reduzierung der Bereitschaft von Nutzern, kostenpflichtige Angebote der Tageszeitungen zu nutzen.