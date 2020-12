ORF-Doku: Ischgl ist sicher, „solange keine Touristen da sind“

"Ein sinnloser Tod"

Bedrückend ist das Gespräch mit der Frau eines Opfers, die ein Kondolenzschreiben aus Ischgl herzeigt. Es sei „sehr lieb geschrieben“, sagt sie, „Trost war’s mir aber keiner, es war glaub ich ein sinnloser Tod.“

Sie konstatiert, „dass scheinbar niemand die Verantwortung übernimmt. Wenn es ihre eigene Frau betroffen hätte, hätten sie sich auch hingestellt und gesagt: Wir haben keine Fehler gemacht?“

Ihr Mann habe übrigens kein Aprés-Ski besucht, mein sei.

Eine deutsche Touristin hingegen berichtet von ihrer Lokaltour. Die Bars seine am letzten Samstag vor der Sperre des Paznauntals „wirklich so brechend voll“ gewesen, dass man in dem „Gedränge, wie in einer Sardinenbüchse“ gar nicht habe umkippen können.

Der Chef des zu trauriger Berühmtheit gelangten Kitzloch sagt: „Im Nachhinein gesehen wäre es das richtige gewesen, zuzusperren, das würden wir zurückschauend auch so machen.“ Man habe allerdings „auf die Behörden vertraut.“

"Eine Bürde"

„Eine Bürde“ nennt das der Altbürgermeister von Ischgl. Sollte man wirklich Informationen zu spät weitergegeben haben, wie man in Medien höre, dann „bedrückt“ das, sagt Erwin Cimarolli. Aber das müssten andere Stellen entscheiden.

Nichts will dazu der amtierende Bürgermeister, Werner Kurz, vor der Kamera sagen. Er lässt sich von einem Honorarkonsul und Anwalt vertreten.

Auch die Touristiker scheinen sich zunächst zu verstecken. Hotelbetreiber Alexander von der Thannen sieht man, wie er in seinem SUV grußlos von dannen zieht.

Der einst so schillernde und mediengeeichte Tourismus-Zampano Günther Aloys, noch bei der ersten Doku ein Hauptprotagonist, hält sich nicht einmal in Ischgl auf. Er sei in Palma de Mallorca, lässt er am Telefon wissen. Wann er zurückkomme? Das wisse er nicht. Über die Vergangenheit und Corona wolle er auch gar nicht nachdenken, sondern nur darüber , wie man die Marke Ischgl wieder stärken könne. Wegen mehr als 2.000 negativer Presseberichte sei die Verunsicherung groß.

Es sei ein „langer, harter Weg“ gewesen, bis Moschitz Antworten bekommen hat, sagt „Am Schauplatz“-Moderator Peter Resetarits am Beginn.

Aber es hat sich wieder ausgezahlt.

Abstand und Schnaps

Zum Teil musste sich Moschitz mit Bildern aus dem Jänner und dem März behelfen, auch um Leute, die doch etwas sagen wollten, einzuführen.

So zum Beispiel einen Küchenchef von der Idalpe, der sich die Zeit bis zur lang ersehnten Wiedereröffnung der Seilbahn mit Holzfällerarbeiten vertreibt, weil das „chillig“ sei. Gar nicht chillig sind aber seine Aussagen, wonach Menschen eben auf verschiedene Arten sterben würden. Manche an Corona, manche im Autoverkehr, manche, weil sie sich von einer Brücke werfen.

Ob diese Ansichten nicht „radikal“ seien, fragt Moschitz.

„Realistisch“, sagt der Gastronom, der angibt, selbst bereits an Corona erkrankt gewesen zu sein.