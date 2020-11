Verbraucherschutzverein kündigt weitere Klagen zu Ischgl an

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat am Donnerstag weitere Klagen zur Causa Ischgl angekündigt. Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch zu Beginn der Pandemie in Ischgl laufen bereits vier Amtshaftungsklagen gegen die Republik. Weitere Schadenersatzklagen in Einzelfällen wurden eingebracht, rund 30 Klagen sollen bis Anfang des kommenden Jahres folgen, kündigte VSV-Obmann Peter Kolba in einer Pressekonferenz an.

Kolba berichtete außerdem, dass die Finanzprokuratur die vier Amtshaftungsklagen im Namen der Republik inzwischen beantwortet habe. "Da wird alles bestritten. Da werden sogar die schweren Fehler bestritten, die im Bericht der Untersuchungskommission von Herbert Rohrer aufgeführt sind", sagte Kolba.

"Es wird behauptet, die Opfer seien im Grunde selbst Schuld, dass sie sich mit dem Virus angesteckt haben", meinte der Verbraucherschützer. Nun bereitet der VSV seinerseits eine Beantwortung vor. Mit ersten Terminen für Gerichtsverhandlungen rechnet Kolba im Jänner oder Februar. Auf den offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aus dem September mit der Bitte um einen runden Tisch mit Opfervertretern habe es bis heute keinerlei Antwort gegeben.