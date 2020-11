Zukunft des Insnbrucker Schlachthofs: Studenten-WG im Gemeindebau

Der wird in Innsbruck dringend benötigt (siehe Artikel rechts). 75 Studenten sollen hier in Wohngemeinschaften einziehen können. Sie erhalten – wie auch am freien Markt üblich – Dreijahresverträge. Das Projekt ist eines von zwei Vorhaben, das Stadt und Land miteinander bis 2022 auf den Weg bringen wollen, um günstiges Studentenwohnen in Innsbruck zu ermöglichen und gleichzeitig damit den heißen Wohnmarkt zu entlasten.