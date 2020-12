Neue "Am Schauplatz"-Reportage über Ischgl: "Es herrscht angespannte Ruhe"

Bei den Besitzern der 1.300 Betriebe im Tiroler Paznauntal ist die Stimmung angespannt. Beim Anblick einer Fernsehkamera schweigen viele oder wenden ihr Gesicht ab. „Ich verstehe diese Reaktion, denn in den vergangenen Monaten war Ischgl andauernd in den Medien“, sagt Moschitz. Rund 2.000 Medienberichte gab es. Es war gefühlt immer irgendjemand mit einer Kamera im Ort unterwegs. So etwas ist für Anrainer natürlich nervig und fordernd. „Wenn man eine Kamera aufstellt, vermuten die Leute nichts Gutes. Deshalb zeigten sich viele uns gegenüber anfangs auch sehr verhalten. Wir haben gemerkt, dass Journalisten nicht wirklich erwünscht sind“, berichtet Moschitz. Es sei im Rahmen seiner Recherchen auch zu einer kleinen körperlichen Auseinandersetzung mit einem Bewohner, der behauptete, coronapositiv zu sein, gekommen. „Unsere Testergebnisse waren danach aber negativ.“ Später hat sich herausgestellt, dass es sich bei diesem Mann um einen Betreiber einer Pension handelt. „Bei vielen geht es um die Existenz – einige haben Millionen investiert. In Ischgl gibt es 12.000 Betten, die gefüllt werden wollen“, sagt der 52-Jährige.