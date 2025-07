„Ich erwarte mir jetzt sehr schnell ein kundenfreundlicheres Vorgehen. Diese Inkassanten-Mentalität gehört abgestellt“, fordert der SPÖ-Vertreter im KURIER-Gesprächen. Beschwerden und Bescheide müssten rascher abgearbeitet werden. Dazu brauche es Investitionen in Personal und Technologie . „Das ist offenbar in den letzten Jahren vernachlässigt worden.“

Kritik an „Inkassanten-Mentalität“

Lederer bringt nun konkrete Vorschläge: Die gesetzlich ab 2026 vorgesehene jährliche Einmalzahlung für Zahler per Erlagschein solle fallen bzw. der Zwang zur SEPA-Lastschrift auf den Prüfstand kommen. „Ich bin nicht Teil der Regierung, aber ich werde mich soweit möglich intensiv einbringen. Ich habe nie verstanden, wozu Türkis-Grün so ein Druckmittel für ORF-Kunden ins Gesetz geschrieben hat.“

SPÖ-Freundeskreisleiter Heinz Lederer: „Der Öffentlich-Rechtliche ist eine wesentliche Säule, wenn es um Teilhabe der Schwächsten der Gesellschaft an Information und Bildung, aber auch an Sport oder Unterhaltung geht.“

Lederer möchte zudem auch mehr Befreiungstatbestände beim ORF-Beitrag: „Der Öffentlich-Rechtliche ist eine wesentliche Säule, wenn es um Teilhabe der Schwächsten der Gesellschaft an Information und Bildung, aber auch an Sport oder Unterhaltung geht.“ Aktuelle Ereignisse wie der Amoklauf von Graz , Überschwemmungen oder Klimaberichterstattung – „alles Themen, die zeigen, wie wichtig Teilhabe ist.“ Und anders als bei der Budgetfinanzierung würden Befreiungen sozial schwachen Haushalten tatsächlich Entlastungen bringen.

VfGH-Erkenntnis als Bestärkung

In seiner Einschätzung sieht sich Lederer durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) bestärkt, der die Haushaltsabgabe als verfassungskonform einstuft. „Es ist ein Demokratiebeitrag durch die Allgemeinheit. Das ist richtungsweisend.“ In der Substanz sei es genau das, was es sein soll: „Der ORF produziert sein Programm fürs Publikum und nicht für eine politische Elite oder einen Finanzminister.“

Wenn man sich noch vor Augen halte, wie die Politik etwa in den USA mit kritischen Journalisten umgehe, aber auch die Beispiele in Europa wie Ungarn oder die Slowakei betrachte, „wird schnell klar, wie relevant die wirtschaftliche Verankerung des ORF in der Allgemeinheit ist“, erklärt Lederer.