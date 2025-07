ORF-Beitrag: Geschäftsführung der Inkassotochter OBS wird abgelöst

Die OBS stand seit Einführung der neuen Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen immer wieder in der Kritik. Waren es zunächst fehlende oder falsche Adressen, wofür die Inkassotochter nichts konnte, schaffte man es zuletzt nicht, den Rückstau an Bescheiden und Beschwerden abzuarbeiten. Etwa 4 Millionen Haushalte sowie Betriebe leisten monatlich eine Abgabe von 15,30 Euro, die bis 2029 eingefroren ist. Nur ein Bruchteil derer, etwa 150.000 Haushalte, werden ORF-intern als schwierig eingestuft, weil sie das juristische Prozedere bis zum Ende durchspielen. Zuletzt bestätige das Bundesverwaltungsgericht dem KURIER, dass es derzeit täglich etwa 50 Beschwerden gegen Bescheide der ORF-Inkassotochter gibt.

Weißmann bedankt sich in einer Aussendung bei Hirschbeck für "sein Engagement in Zeiten des Umbruchs und wünsche ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute.“ Er erklärt zudem: „Als ‚ORF für alle‘ versorgt der ORF nicht nur vier Millionen Haushalte mit seinen Programmen und Angeboten im Fernsehen, Radio und Online, sondern steht auch via OBS in direktem Kontakt mit den österreichischen Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. Diese Kundenkontakte sind ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungen zum Publikum. Ich freue mich, dass wir mit Bettina Parschalk einen Top-Profi im Bereich des Kunden- und Community-Managements für die Leitung der OBS gewinnen konnten." Er sei überzeugt, dass mit Parschalk Service und Kundenorientierung der OBS an erster Stelle stehen würden.