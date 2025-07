Beschwerdeflut wegen ORF-Beitrag

In der letzten Sitzung des Nationalrats vor den Ferien wurde am Freitag das von etwas über 100.000 Menschen unterzeichnete Volksbegehren „ORF-Haushaltabgabe nein“ in erster Lesung behandelt. In der Sache war es allerdings schon zuvor erledigt. Denn nach dem jüngsten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) ist klargestellt, dass der ORF-Beitrag verfassungskonform ist.

Allein die Möglichkeit, das ORF-Angebot zu nutzen, rechtfertigt die 15,30 Euro pro Monat. Denn es liege im gesellschaftlichen Interesse, „dass der Rundfunk seine besondere demokratische und kulturelle Aufgabe wahrnimmt“, erklärte der VfGH Anfang Juli. Der ORF-Beitrag wurde von der neuen Dreier-Koalition übrigens bis 2029 eingefroren, weshalb auf den Öffentlich-Rechtlichen ein zusätzlicher Sparbedarf zukommt.

Ein Nebeneffekt des VfGH-Erkenntnisses sorgt nun jedoch für Turbulenzen: Alle wegen dieser Grundsatzentscheidung gestoppten Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) können wieder aufgenommen werden. Das wirkte für viele wie ein Startschuss.