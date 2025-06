Nächster Rückzug aus einem ORF-Gremium aufgrund der oft milde belächelten Politiker-Klausel: Am Freitag wurde das Ausscheiden der Ex-ORF-Journalistin und früheren Nationalratsabgeordneten Gertrude Aubauer aus dem Publikumsrat bekanntgeben. Der hatte sie in seiner konstituierenden Sitzung jüngst auch in den Stiftungsrat entsandt. Der Grund: Sie ist Vizeobfrau der ÖVP-Senioren. Ebenfalls verabschiedet wurde die ehemalige Justiz- und Wissenschaftsministerin Beatrix Karl aus dem Publikumsrat, weil sie Vizeobfrau des steirischen ÖAAB ist.

Für beide gilt, dass „jedenfalls auch bundes- und landesweite Teilorganisationen einer Partei“ von der Politikerklausel erfasst sind, wie es im Kommentar zum ORF-Gesetz (Kogler/Traimer/Truppe) heißt.

In einer dem KURIER übermittelten Stellungnahme erklärt Aubauer, dass sie „gewissenhaft bei Juristen recherchiert“ habe. „Ich bin bei den ÖVP Senioren weder rechtlich vertretungs- noch zeichnungsberechtigt und somit ist auch sachlich keine leitende Funktion ableitbar.“ Es gebe offenbar auch andere juristische Meinungen. „Wenn dies die Arbeit im Publikums- und Stiftungsrat belastet, so macht es für mich keinen Sinn, an meinen ehrenamtlichen Funktionen festzuhalten.“ Persönlich bedaure sie das.

Zuvor schon musste schon Andreas Herz, ursprünglich vom Dachverband der Sozialversicherungsträger für den Publikumsrat nominiert, den Rückzug antreten. Die Funktion des Landesparteiobmann-Stellvertreter der Steirischen Volkspartei steht einer ORF-Gremienfunktion entgegen. Beim ÖGB-Bundesjugendsekretär Matthias Hauer war wiederum die „Abkühlfrist“ als Jugendgemeinderat eines 3000-Einwohner-Ortes noch nicht weit genug fortgeschritten. Beide waren schon bei der konstituierenden Sitzung des Publikumsrats vorige Woche nicht mehr dabei.