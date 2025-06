Bereit für die ORF-Chef-Wahl: Stiftungsrat wurde komplettiert

Mit der am Donnerstag erfolgten Wahl von neun ORF-Stiftungsräten aus den Reihen des ORF-Publikumsrats ist das oberste Aufsichtsgremium des Öffentlich-Rechtlichen komplett. Am 17. Juni findet dessen konstituierende Sitzung statt mit der Bestellung eines neuen Vorsitz. Der neue Stiftungsrat kürt im kommenden Jahr die nächste ORF-Geschäftsführung. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat jüngst bei seiner Ehrung als "Medienmanager des Jahres" sein Interesse an einer zweiten Amtsperiode deponiert - "wenn's nach mir geht."

Ob es so kommt, ist offen: Mit der neuen Stiftungsratsperiode sind die "Freundeskreise" von ÖVP und Grünen geschrumpft. Dagegen sind künftig mehr Personen im ORF-Gremium vertreten, die der SPÖ, der FPÖ oder den NEOS nahestehen. Das erinnert an die Kür von Alexander Wrabetz 2006, der von einem "Regenbogen" gewählt wurde.