Regierung bestellt Stiftungsräte: Neue Gesichter für oberstes ORF-Gremium

Die neue Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos hat am Dienstag im Ministerrat die personelle Neuaufstellung der ORF-Gremien entsprechend den neuen gesetzlichen Vorgaben in die Wege geleitet. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte 2023 festgestellt, dass die Regierung zu großes Gewicht bei der Bestellung der ORF-Gremien hat. Um die vorgegebenen Fristen nach den diversen gescheiterten Regierungsbildungen einzuhalten, hat die neue Dreier-Koalition mit einer Last-Minute-Gesetzes-Reform reagiert, die die Mindesterfordernisse des Höchstgerichts erfüllt.

Zu den neuen gesetzlichen Vorgaben gehört, dass die Regierung nur mehr sechs (statt zuvor neun) Mitglieder in den 35-köpfigen ORF-Stiftungsrat entsendet. Erstmals griffen hier auch die neu im Gesetz verankerten Qualitätsanforderungen an die von der Regierung entsandten Stiftungsräte. Demnach war von der Regierung darauf zu achten, dass ausreichend Expertise in Bereichen wie Medienwirtschaft , Betriebswirtschaft , Kommunikation , Medienrecht oder auch Controlling gegeben ist. Erstmals mussten die Funktionen öffentlich für mindestens zwei Wochen ausgeschrieben werden. Die nun getroffene Auswahl ist zu begründen.

Ebenso entsendet der nun auf 28 Personen verkleinerte ORF-Publikumsrat neun Mitglieder (statt zuvor sechs) in den Stiftungsrat. Wer das sein wird, entscheidet sich in der konstituierenden Sitzung am 5. Juni. Jene des Stiftungsrates folgt am 17. Juni. Die Funktionsperiode beträgt jeweils vier Jahre.

Die Hälfte des Publikumsrats wurde nun von der Regierung beschickt (zuvor 17 Personen). Es sind das: