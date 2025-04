Reform beim ORF: Was das für Stiftungsrat und Finanzierung bedeutet

Es ist alles angerichtet für die Neuaufstellung der ORF-Gremien, die nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) notwendig geworden ist. Nach der Kundmachung am Donnerstag im Bundesgesetzblatt tritt die ORF-Novelle mit Samstag in Kraft.

„Es war uns wichtig, die Frist des Verfassungsgerichtshofes für die Änderung des ORF-Gesetzes einzuhalten“, betont Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) in einer Stellungnahme gegenüber dem KURIER. „Damit ist auch sichergestellt, dass der ORF unabhängiger wird.“ Die Vertretung des Publikums werde mehr Mitglieder in das Aufsichtsgremium des ORF entsenden, als das bisher der Fall war. Außerdem müssten alle Mitglieder der ORF-Gremien in Zukunft entsprechende Anforderungen erfüllen. „Es freut mich sehr, dass wir diese positive Entwicklung im ORF so schnell umsetzen konnten.“