100 Millionen: Koalition verpasst ORF durch die Hintertür zusätzliches Sparpaket

Es hat etwas von dem, was man umgangssprachlich „Gnackwatschn“ nennt: Mit der Änderung einer einzigen Jahreszahl im Entwurf zum ORF-Gesetz hat die Regierung aus ÖVP , SPÖ und NEOS dem Öffentlich-Rechtlichen ein weiteres Sparpaket umgehängt. Nach dem Beschluss im Verfassungsausschuss durch die Dreier-Koalition soll die Gesetzesnovelle, in der es auch um die Neuordnung der ORF-Gremien geht, am Donnerstag im Plenum des Nationalrates beschlossen werden.

Das Problem: Diese Summe war auch für die Jahre 2024 bis 2026 festgeschrieben, sie war bisher allerdings ein Durchschnittswert. In den Erläuterungen zum derzeit gültigen ORF-Gesetz heißt es: „Über den gesamten Betrachtungszeitraum ergeben sich zwischen rund 680 Mio. Euro und rund 740 Mio. Euro bzw. durchschnittlich 710,0 Mio. Euro p.a. an Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags.“ Was in diesen Jahren mehr als diese geprüften Nettokosten eingenommen wird, wandert auf ein Sperrkonto. Das kann der ORF, was er Sparkurs bedingt bisher nicht tun musste, anzapfen, wenn die Nettokosten steigen, aber nicht die Beitragseinnahmen.

2027 droht bisher nicht bekannter Einschnitt beim ORF-Budget

Dementsprechend kalkuliert der ORF, wie aus dessen Budgetplanung hervorgeht, für 2026 mit Einnahmen von 743 Millionen Euro aus Beiträgen, die er in den öffentlich-rechtlichen Auftrag investieren kann – was ihm u. a. programmlich Spielraum gibt.

2027, also von einem Jahr aufs andere, steht der ORF dann wieder bei 710 Millionen – 30 Millionen weniger, fortgeschrieben auf drei weitere Jahre. Das ergibt überschlagsmäßig weitere 100 Millionen weniger Budget, wenn die Koalition das tatsächlich mit dieser Auswirkung geplant.

Dazu kommen die Mindereinnahmen durch die Nichtvalorisierung von in Summe gut 220 Millionen für die Jahre 2027 bis 2031. Das dürfte sogar über das hinausgehen, was aus FPÖ-Forderungen herauslesbar war.