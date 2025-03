Regierungspläne: Weißmann sieht "größtes Sparpaket" auf den ORF zurollen

Der Plan der neuen Dreier-Koalition, dass der ORF den Beitrag über 2026 hinaus und bis 2029 nicht erhöhen darf, bringt in Summe „das größte Sparpaket, mit dem der ORF je konfrontiert war", erklärte Generaldirektor Roland Weißmann beim Publikumsrat am Donnerstag.

Trotz dieser (wirtschaftlichen) Vorgaben will Weißmann aber den Publikumserfolg der ORF-Angebote fortschreiben. Da hat man gerade einen Lauf, der einerseits Sportrechten wie der Ski- und der Nordischen WM, an deren Verlängerung aktuell gearbeitet wird, geschuldet ist. Aber auch die Information zieht in politisch turbulenten Zeiten beim Publikum.

Trotz großem Publikumszuspruch hat das Dauerfeuer der Kritik am ORF offenkundig Spuren hinterlassen. Das zeigte die am Donnerstag präsentierte neue Publikumsratsstudie zu „Anforderungen und Erwartungen des Publikums an die Berichterstattung zu Demokratie, Information und Bildung im ORF". Nur 54 Prozent attestieren darin dem Öffentlich-Rechtlichen, dass (sehr oder ziemlich) ausgewogen berichtet wird und unterschiedliche Meinungen Raum finden. „Das muss man sich sehr genau anschauen", regte Publikumsrat Andreas Kratschmar, der Vorsitzender des Programmausschusses ist, an.

Immerhin zwei Drittel der insgesamt gut 1.000 von Foresight befragten Personen meinten, dass der ORF (sehr oder ziemlich) umfassend und verlässlich über das aktuelle Geschehen in Österreich berichtet.