Die Regierung plant gesetzliche Regeln für ORF-Stars auf Social Media

Auch die kommerziellen Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollen weiter beschränkt werden. Aus beiden Maßnahmen ergeben sich notwendige Einsparungen im ORF. Diese sollen nach Vorstellung der Koalitionsverhandler durch eine Modernisierung der Strukturen und Prozesse erreicht werden, insbesondere durch den verstärkten Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.

ORF.at ist wegen der "Zeitungsähnlichkeit" im Fokus

Ein weiterer Punkt ist die Präzisierung des Begriffs „Zeitungsähnlichkeit“ im ORF-Gesetz (§ 4e). Dadurch soll sichergestellt werden, dass der ORF sein Online-Angebot von ORF.at ("Blaue Seite") nicht in einer Weise gestaltet, die mit privaten Print- und Online-Medien in Konkurrenz tritt. Dies betrifft insbesondere die Überblicksberichterstattung, also eine zu tiefgehende Aufbereitung von Nachrichten auf orf.at. Damit würde die von den Zeitungsverlegern geforderte klare Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Medienhäusern geschaffen.